Marius Copil: «Le match contre David Goffin sera intéressant»

Marius Copil (ATP 60) sera le prochain adversaire de David Goffin (ATP 22) jeudi au deuxième tour de l’Australian Open. Le robuste Roumain, 1,93 m pour 87 kg, a battu de son côté l’Espagnol Marcel Granollers (ATP 110) 6-3, 6-4 et 6-4 pour signer du même coup, comme le Liégeois, sa première victoire en simple de l’année 2019.

«Cette victoire me fait du bien, car j’avais perdu au premier tour à Doha et à Auckland», a-t-il confié à Belga. «En outre, j’ai gagné en trois sets et je n’ai pas eu à dépenser beaucoup d’énergie. J’ai fait un bon match. J’ai bien servi, été agressif en coupant les trajectoires et bien joué au filet. Les courts annexes sont rapides ici et cela convient bien à mon jeu, qui s’appuie sur le service, comme tout le monde sait. C’est mon arme fatale», a-t-il ajouté en clin d’oeil.

Marius Copil, finaliste des tournois ATP 250 Sofia et ATP 500 de Bâle l’an dernier, connaît bien David Goffin. Les deux se côtoient depuis les juniors, et se sont encore rencontrés à Anvers, fin 2016, où le n°1 belge s’était imposé en trois sets en quart de finale.

«Davis est un chouette gars. C’est un joueur très intelligent. Il est solide et il se déplace très bien. Il m’avait battu à Anvers. Ce sera un match intéressant. Je ne vais pas vous dévoiler ma tactique», a encore commenté le droitier d’Arad, qui a pour idoles Pete Sampras et Patrick Rafter. «Mais c’est clair qu’il faudra que je le mette sous pression. J’ai déjà battu de grands joueurs. À Bâle, j’avais battu Cilic et Zverev. Je n’ai pas encore brillé en Grand Chelem, mais j’espère que cela va changer», a-t-il conclu.