Soulier d'Or - Hans Vanaken grand favori pour réaliser un triplé brugeois ce soir

Le 65e Soulier d'Or sera connu ce soir à l'issue d'un gala organisé au Studio 100 Pop-Up Théâtre de Puurs, dans la province d'Anvers. Hans Vanaken, meneur de jeu du Club Bruges champion de Belgique, fait figure de grand favori. S'il repart avec le trophée, Vanaken complètera un triplé brugeois, après les succès de José Izquierdo il y a deux ans et Ruud Vormer l'an passé.

Les outsiders se trouvent sans doute du côté de Genk et du Standard. Genk, leader autoritaire de la Jupiler Pro League, présente les candidatures de Leandro Trossard et Alejandro Pozuelo. Du côté de Sclessin, Mehdi Carcela a réalisé une deuxième partie de saison époustouflante, contribuant au retour des Liégeois, finalement deuxième du défunt championnat. Le problème pour ces joueurs: le Soulier d'Or se joue sur deux tours de vote. Or, ils ont tous brillé principalement sur un seul. Vanaken, lui, a inscrit 14 goals et délivré 17 assists en championnat en 2018, dont 7 buts et 12 passes décisives lors de l'exercice en cours. Personne n'a fait mieux. Pièce maitresse du dispositif brugeois champion de Belgique, il a poursuivi sur sa lancée en ce début de saison et devrait donc prendre de gros points sur les deux tours. Il y aura également un match Bruges/Genk au niveau des coachs, où Ivan Leko (Club Bruges) et Philippe Clement (Genk) sont les favoris. Le duel pourrait se poursuivre chez les espoirs, avec Wesley Moraes (Club Bruges) et Sander Berge (Genk) en tête d'affiche. Le meilleur gardien, le plus beau but et le meilleur Belge à l'étranger seront également récompensés durant la soirée. Pour la troisième année consécutive, un Soulier d'Or sera également remis à la meilleure joueuse belge. La première lauréate, Tessa Wullaert, transférée durant l'été de Wolfsburg à Manchester City, pourrait bien récupérer le trophée laissé la saison passée à Janice Cayman (Montpellier).