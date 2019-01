Benoît Lutgen quitte la présidence du cdH

Ce mercredi matin, en bureau politique du parti, le cdH national va décider des modalités d’élection d’un nouveau président appelé à succéder dans les prochaines semaines à Benoît Lutgen.

Benoît Lutgen rend son mandat quelques mois avant l’échéance prévue. Un timing pas si innocent que ça. «Les élections communales d’octobre ont été réussies», explique celui qui est toujours président. «Nous restons, et de loin, la troisième force politique francophone. On va vers des échéances importantes et mon deuxième mandat se termine de toute façon fin d’année, en novembre. Il n’est pas renouvelable. Céder le relais rapidement est le mieux pour notre parti.»

Benoît Lutgen explique partir sereinement car se dégage un successeur potentiel. «Il y aura une élection dans les toutes prochaines semaines», précise-t-il. «Pour avoir eu des discussions avec Maxime Prévot, je sais qu’il est prêt à prendre ses responsabilités. J’en suis très heureux. Ce passage de témoin se fait dans un moment de sérénité. Personne ne me demande de partir, personne ne le souhaite. Cela étant, un président qui ne serait plus président que quelques mois après les élections de mai alors que les négociations risquent peut-être de durer longtemps serait très inconfortable. C’est pourquoi également j’anticipe.»

+ Ses explications complètes à lire en cliquant ici pour nos abonnés et dans L’Avenir de ce mercredi 16 janvier 2019, sur tablette, smartphone ou PC