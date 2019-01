PESTE PORCINE AFRICAINE Le ministre wallon de la Nature et de la Forêt, René Collin, vient de signer un arrêté ministériel prolongeant dès aujourd’hui et ce, jusqu’au 1er avril 2019 inclus, les mesures d’interdiction de circulation en forêt pour les zones tampon et noyau afin de limiter la propagation de la peste porcine africaine.