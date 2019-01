VIDEO | Dix appartements de luxe dans l'ancien Courrier de l'Escaut à Tournai

Achetés il y a plus de dix ans par la société Dherte, les anciens locaux du Courrier de l’Escaut, en plein centre de Tournai, vont enfin connaître une nouvelle vie. plutôt luxueuse...

En 2008, lors de l’achat des anciens locaux du Courrier de l’Escaut à l’angle des rues du Curé Notre-Dame et de l’Hôpital Notre-Dame, la société Dherte projetait de s’inscrire dans un projet global impliquant d’autres promoteurs intéressés par la propriété voisine, à savoir l’ancien cinéma Palace.

Ce projet commun a été abandonné et la société Dherte a décidé de réaliser seule dix appartements et un rez-de-chaussée commercial sur le site de l’ancien siège du journal. Cette situation a, dès le départ, provoqué un certain retard dans la concrétisation de ce dossier.

Si bien que quelques années auront été nécessaires avant la mise en œuvre du permis d’urbanisme octroyé depuis 2012. La démolition de l’ancien Courrier de L’Escaut a quant à elle débuté en 2016. Certaines contraintes urbanistiques expliquent, elles-aussi, pourquoi certaines opérations exigèrent un temps certain. Pour ne citer qu’un exemple : parce qu’il est implanté à deux pas de la Cathédrale, le bâtiment doit obligatoirement être abrité par une couverture en zinc à joint debout pour rappeler la toiture de Notre-Dame sur laquelle la majorité des appartements ont une vue imprenable.

Le « hic », c’est que ce type de matériau ne peut être travaillé et posé qu’à partir d’une température de 8 degrés centigrades.

