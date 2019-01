Meurtre de Michel Robette: «J’ai perdu un ami, un homme bon et loyal, un père spirituel»

Selon les enquêteurs, les voleurs sont restés près de quatre heures chez Michel Robette, soit de 19h30 à 23h00, le 25 novembre 2016 au soir. Éric Van Hoe prétend qu’il n’y était pas alors que les deux autres accusés, Geoffrey Simoncini et Gabriel Place, déclarent qu’il était bien présent et qu’il a torturé la victime, d’abord avec des claques, puis des coups de ceinture, mais aussi avec de l’eau bouillante versée sur sa tête et des produits chimiques. BELGA

Le 26 novembre 2016, en matinée, le corps sans vie de Michel Robette (83 ans) était découvert dans sa maison située rue de Francquegnies à Jurbise. L’oncle de l’ancienne ministre Jacqueline Galant avait été torturé et tué, après avoir été frappé à la tête avec un objet tranchant.

La cour d’assises du Hainaut a auditionné, mardi après-midi, l’homme qui a découvert le corps sans vie de Michel Robette, le 26 novembre 2016 dans sa maison à Jurbise. Le corps se trouvait sous des coussins et un canapé retourné. Il n’a pas vu le corps tout de suite et a cru que quelqu’un avait enlevé celui qu’il appelle son «père spirituel».

Le témoin a raconté, avec beaucoup d’émotion, ce qu’il a vu le 26 novembre dans la maison de Michel Robette, chez qui il se rendait trois fois par jour pour faire ses soins.

«Il y avait de la lumière dans la cuisine. La veille, les lampes du salon fonctionnaient normalement. Quand je suis arrivé, il n’y avait plus qu’une ampoule qui fonctionnait. Il y avait un rooter dans la cour, un objet assez lourd. La voiture avait disparu, la porte était ouverte. Je criais après Michel. Je suis entré doucement dans la maison. J’ai cru qu’on l’avait kidnappé. Je suis descendu vers l’atelier et j’ai vu qu’on avait fracturé la porte.»

Il est ensuite revenu vers le salon et il a découvert le corps sans vie de son ami. «Je suis sorti en criant, je n’ai touché à rien, j’ai compris tout de suite et j’ai appelé les secours, puis ma compagne.»

Le témoin et la victime étaient devenu amis au fil du temps. «J’ai perdu un ami, un homme bon et loyal, un père spirituel. Avec lui, on discutait de plein de choses. Il était intelligent et il s’intéressait à mon travail, à mon métier de menuisier. Il m’avait permis d’occuper son atelier».

La cour auditionnera d’autres témoins dans la journée.