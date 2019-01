INFOGRAPHIE | Soulier d’or 2018: Mehdi Carcela remporte le vote de nos internautes

D’après les internautes de L’Avenir, c’est Mehdi Carcela qui devrait remporter le soulier d’or 2018, devant le Brugeois Hans Vanaken et le Genkois Leandro Trossard.

Lancé il y a une demi-dizaine de jours, notre sondage consacré au soulier d’or 2018 a livré son verdict. Ainsi, selon 1.463 internautes de L’Avenir, le successeur de Ruud Vormer n’est autre que Mehdi Carcela.

Grand vainqueur du premier tour (459 voix sur les 1.492 votes enregistrés, soit 32,5% des suffrages), le Liégeois a conforté son avance au terme du second tour (260 voix sur les 1.463 votes enregistrés) qu’il a également terminé à la première place.

Deuxième au premier tour, Hans Vanaken termine également deuxième au second tour. Et ce, malgré le fait qu’il ait été un des principaux artisans du retour aux affaires du FC Bruges en championnat.

Leandro Trossard complète le podium grâce à un bon second tour - il a été plébiscité par nos internautes juste derrière Mehdi Carcela et Hans Vanaken - tandis que son coéquipier Alejandro Pozuelo et le portier liégeois Guillermo Ochoa terminent respectivement 4e et 5e de ce sondage.

