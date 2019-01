Jobsdeal: report de l’examen du projet de loi qui doit concrétiser le volet fiscal

La commission des Finances a reporté mardi l’examen du projet de loi qui concrétise le volet fiscal du jobsdeal. Une conférence des présidents aura lieu mercredi. Elle permettra peut-être d’y voir plus clair sur l’avenir de ce dispositif.

Le 20 décembre, alors que le gouvernement avait remis sa démission mais que le Roi ne l’avait pas encore acceptée, le gouvernement Michel a déposé ce projet de loi qui concrétise une partie du «jobsdeal», c’est-à-dire l’un des volets de l’accord budgétaire de l’été qui doit répondre au problème des métiers en pénurie.

Le projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour de la commission des Finances mais le gouvernement est en affaires courantes et n’a plus de majorité depuis la défection de la N-VA. Les probabilités qu’il soit approuvé sont minces. La N-VA a déposé des propositions de loi traduisant l’accord sur le jobsdeal. Le projet de loi ne contient en effet que les mesures fiscales. Or, les nationalistes tiennent à une autre partie de l’accord qui prévoit une dégressivité accrue des allocations de chômage… mais qui tient plus guère à cœur du CD&V maintenant que la N-VA est partie.

Des groupes de l’opposition, dont le PS, ont exprimé leur étonnement devant l’inscription de ce projet à l’ordre du jour alors qu’il a été déposé par un gouvernement démissionnaire et que le résultat de la concertation parlementaire menée par le président de la Chambre est attendu mercredi. L’examen a finalement été reporté.

La commission a en revanche entamé l’examen de projets de loi déposés à une période non suspecte: l’un d’eux contient des mesures de lutte contre la fraude fiscale, l’autre le budget mobilité.