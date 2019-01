Les DJ du Fuse aux platines dans le tunnel Porte de Hal pour fêter la fin du chantier

Les DJ du Fuse mixeront dans un lieu insolite ce samedi 19 janvier. C’est en effet le tunnel Porte de Hal qui accueille le club techno le plus mythique de Belgique pour fêter la fin de son chantier de rénovation. Normal: le Fuse est un voisin.

La Porte de Hal est un coin de Bruxelles où les files sont fréquentes. En semaine, matin et soir, les voitures s’y massent sur la Petite Ceinture. Et le week-end, la nuit, les clubbers patientent sur le trottoir pour entrer au Fuse, «LE» club techno belge.

Eh bien figurez-vous que l’un et l’autre vont réunir leurs univers le temps d’une soirée inédite. Pour la réouverture du tunnel Porte de Hal après un chantier de deux ans, les DJ du Fuse seront aux platines... sur le bitume de la trémie! C’est le Ministre de la Mobilité Pascal Smet qui annonce cette Underground Tunnel Rave lui-même sur Twitter, en assurant qu’il en sera.

Venez fêter la fin imminente du chantier du tunnel Porte de Hal. Réservez votre place pour la Underground Tunnel Rave hosted by Fuse Brussels ce samedi. See you there! — Pascal Smet (@SmetPascal) January 15, 2019

Le Fuse annonce que l’entrée se fera via l’accès au tunnel situé au carrefour des rues d’Angleterre et Blaes. Le tunnel sera complètement bouclé pour l’occasion et le club conseille de vous munir de tickets à l’avance (5€), vu la capacité limitée et le retentissement que la soirée devrait générer.

À l’affiche, que du Bruxellois: Kaffim et Pattrn et deux tauliers du Fuse, A. Brehme et Pierre. Aucun doute: le son sera tellurique.

L’événement n’est pas vraiment une première à Bruxelles puisqu’un dancefloor éphémère a déjà été planté dans le tunnel Porte de Namur à l’occasion d’une Journée sans Voiture en 2015 déjà.

Notez que le tunnel Porte de Hal lui-même sera à nouveau 100% accessible aux voitures dès dimanche matin. Une fois que les gobelets des fêtards auront été triés, donc.