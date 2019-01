Attentat au Musée juif de Belgique: «La tuerie n’est pas un attentat mais l’exécution ciblée d’agents du Mossad»

«Nemmouche portait sur lui, lors de son arrestation, le revolver qui était défectueux»

«Mehdi Nemmouche portait sur lui, lors de son arrestation, le revolver qui était défectueux. S’il avait été le tireur du Musée juif, il ne se serait pas muni de cette arme pour se protéger puisqu’il aurait su qu’elle était défectueuse», a avancé Me Virginie Taelman, ce mardi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles.

«L’une des preuves de l’innocence de Mehdi Nemmouche réside dans les circonstances de son arrestation. Le jury constatera que sur les images de vidéosurveillance du musée, le tireur change d’arme. Il résulte que le revolver avec lequel l’auteur a tiré sur les époux Riva et Alexandre Strens a présenté ensuite de sévères défaillances. Ce pourquoi il a changé d’arme et a utilisé ensuite la kalachnikov», a relaté Me Virginie Taelman au travers de la lecture de l’acte de défense de Mehdi Nemmouche.

