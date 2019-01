Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 16 janvier

M. Night Shyamalan, Mike Leigh, Wash Westmoreland et Eva Ionesco sont au menu de ce mercredi raffiné. -

Un incassable, un schizophrène, peut-être même les deux ensemble, une écrivaine, une jeunesse perdue et même des gilets jaunes: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 16 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Colette

Biopic de Wash Westmoreland. Avec Keira Knightley, Dominic West et Eleanor Tomlinson. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Le destin de Colette, l’écrivaine qui a fait exploser la littérature française en s’affranchissant des carcans sociaux.

Ce qu’on en pense

C’est soigné, bien documenté et tout à fait pertinent aujourd’hui. Mais c’est trop conventionnel pour un personnage sulfureux comme Colette.

Glass

Film fantastique de M. Night Shyamalan. Avec James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Durée: 2 h 09.

Ce que ça raconte

David Dunn, l’homme incassable, se met à traquer Kévin, alias La bête aux 23 personnalités. Jusqu’à ce qu’ils tombent tous les deux dans les filets d’une psychiatre.

Ce qu’on en pense

Relier deux films qui n’ont apparemment rien en commun, pour en faire un troisième film passionnant, c’est le talent de M. Night Shyamalan, le roi incontesté du twist.

Peterloo

Drame historique de Mike Leigh. Avec Rory Kinnear et Maxine Peake. Durée: 2 h 34.

Ce que ça raconte

Le 16 août 1819 à Manchester, 60 000 personnes qui manifestaient pacifiquement sont réprimées violemment par la cavalerie: avec 15 morts et 700 blessés, le massacre de Peterloo est un des événements marquants de l’histoire de l’Angleterre – et des luttes ouvrières.

Ce qu’on en pense

75 ans et toujours bien à gauche, Mike Leigh (Me Turner, Vera Drake) signe une fresque épique de 2 h 30 où la petite histoire se mêle à la grande. Un peu longuet, mais fascinant si vous aimez l’Histoire (et la voir se répéter dans l’actualité).

Une jeunesse dorée

Drame d’Eva Ionesco. Avec Isabelle Huppert, Melvil Poupaud et Galatea Bellugi. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Rose et Michel, deux jeunes fêtards tombent entre les griffes d’un couple plus âgé lors de leurs soirées au Palace, en 1979.

Ce qu’on en pense

Film d’auteur faussement sensuel, qui insupporte plus qu’il ne provoque. Du vide, aux dialogues stupides.

Styx

Drame de Wolfgang Fischer. Avec Susanne Wolff et Gedion Oduor Wekesa. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Après une tempête, une médecin urgentiste se retrouve confrontée à l’enfer des migrants qui dérivent sur l’Atlantique.

Ce qu’on en pense

L’histoire, émouvante, nous maintient étrangement à distance, en mélangeant film de survie en mer et drame humain.

Le temps où les Arabes dansaient

Documentaire de Jawad Rhalib. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Au Maroc, en Égypte, en Iran mais aussi en France et en Belgique, les artistes de culture musulmane sont confrontés au conservatisme religieux. Jawad Rhalib, avec quelques danseurs, chanteurs et acteurs, se demande jusqu’où un artiste peut risquer d’exprimer sa créativité

Ce qu’on en pense

Ceux qui aiment la musique ne vont pas être transformés en cochons, comme le démontre ce beau documentaire, à la fois drôle, effrayant et émouvant, mixant habilement la grande Histoire avec témoignages uniques.

Sir

Romance de Rohena Gera. Avec Tillotama Shome et Vivek Gomber. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

À Mumbai, une servante tombe sous le charme de son patron, un riche homme d’affaires. C’est réciproque, mais encore trop tôt pour la société indienne.

Ce qu’on en pense

Histoire d’amour impossible qui en profite pour dénoncer en douceur les problèmes de castes. Délicat et lumineux.