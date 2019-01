Le gardien Petr Cech arrêtera sa carrière en fin de saison

Le gardien de but d’Arsenal Petr Cech a annoncé mardi qu’il mettra un terme à sa carrière de joueur en fin de saison, au terme de son contrat. L’international tchèque, âgé de 36 ans, avait commencé sa carrière en 1999 dans son pays, au Chmel Blsany.

Petr Cech est ensuite passé par le Sparta Prague (2001-2002) et le Stade Rennais (2002-2004) avant de poursuivre sa carrière en Premier League. Il a joué onze ans à Chelsea, de 2004 à 2015, avant de passer chez les Gunners, où il est cette saison en concurrence avec l’Allemand Bernd Leno.

«C’est ma 20e saison comme joueur professionnel, et cela fait 20 ans que j’ai signé mon premier contrat pro. Je pense que c’est le bon moment pour annoncer que je vais me retirer à la fin de la saison», déclare Petr Cech sur son compte Twitter. «Je pense que j’ai atteint tous les objectifs que je devais atteindre, après avoir joué quinze ans en Premier League et gagné tous les trophées possibles. Je vais continuer à travailler dur pour Arsenal afin de remporter un trophée en fin de saison. Je suis impatient de voir ce que la vie me réserve en dehors du terrain».

Petr Cech, qui a joué sept matches de Premier League cette saison, a été quatre fois champion d’Angleterre avec Chelsea (2005, 2006, 2010 et 2015). Avec les Blues, il a aussi gagné quatre fois la Cup (2007, 2009, 2010 et 2012), trois fois la Coupe de la Ligue anglaise (2005, 2007 et 2015) et deux fois le Community Shield en 2005 et 2009.

Au niveau européen, Petr Cech et Chelsea, finalistes de la Ligue des champions en 2008, ont remporté la C1 en 2012 et l’Europa League l’année suivante.

Avec Arsenal, Cech a ajouté deux victoires dans le Community Shield (2015 et 2017) et une Coupe d’Angleterre (2017) à son palmarès.

Elu quatre fois meilleur gardien de Premier League et huit fois joueur tchèque de l’année, Petc Cech compte 124 sélections en équipe nationale tchèque, avec laquelle il a atteint les demi-finales de l’Euro 2004.