Retour de la pluie mercredi et jeudi

Mardi après-midi, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies et des champs nuageux, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM). Il fera encore relativement doux avec des maxima de 3° à 9°. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, d’ouest à sud-ouest.

Mardi soir et dans la nuit, les champs nuageux seront majoritaires mais le temps restera sec à une averse près. Les minima varieront de 1° sur les hauteurs de l’Ardenne à +7° sur l’extrême ouest, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi, le temps sera généralement sec avec des périodes très nuageuses, entrecoupées de quelques éclaircies. Les maxima oscilleront autour de 6° ou 7° dans le centre du pays, sous un vent modéré de sud-ouest. En fin de journée, une zone de pluie atteindra l’ouest du pays.

Jeudi, le temps deviendra très rapidement instable à partir de l’ouest du pays. Un creux d’altitude arrivera à partir de la Mer du Nord et sera accompagné d’air très froid en altitude. Le ciel alternera alors avec quelques périodes d’éclaircies et de nombreuses averses qui se feront sous forme de pluie au littoral, de pluie et grésil voire de neige fondante dans le centre et progressivement sous forme de neige en Ardenne avec une petite accumulation possible. Le vent du sud-ouest, puis de secteur ouest ou nord-ouest sera modéré à assez fort, voire fort au littoral, en matinée et deviendra généralement modéré l’après-midi. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h. Les températures maximales devraient être atteintes en matinée et seront comprises entre +2° et +6°.

Jeudi, il y aura encore des averses qui pourront prendre un caractère hivernal dans le sud du pays.

Il fera plus sec et plus froid le reste de la semaine.