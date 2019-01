PHOTOS | Ouverture en Inde de Kumbh Mela, l’un des plus grands festivals religieux au monde

Des ascètes nus couverts de cendres aux pèlerins anonymes venus de loin, des dizaines de millions d’hindous sont attendus au Kumbh Mela, plus grand rassemblement religieux de la planète qui débute mardi, pour des ablutions dans les fleuves sacrés du nord de l’Inde.

Près de 100 millions de croyants sont attendus selon les organisateurs à ce festival qui durera 48 jours à Allahabad (Uttar Pradesh, nord), une ville que les nationalistes hindous veulent rebaptiser Prayagraj pour effacer son nom à consonance musulmane.

Le Gange et la Yamuna y convergent ainsi que, selon la foi hindoue, la rivière mythique Sarasvati.

Pour accommoder cette marée humaine, au plus haut certains jours considérés comme de bon augure avec des ablutions collectives lors de «bains royaux», de grands campements ont été dressés au bord de l’eau. Restaurants, routes et marchés animent cette cité de tentes.

Entre mantras, rituels et flux de foules, le rassemblement est une incroyable tapisserie de sons et de couleurs. Pour les hindous, s’immerger dans les eaux à l’occasion de ce festival permet de se purifier de ses péchés et de se rapprocher du salut.

Le Kumbh Mela («foire de la cruche» en hindi) se déroule environ tous les trois ans, en alternance dans quatre villes – Allahabad, Haridwar, Nashik et Ujjain – et revient dans chacun de ces lieux tous les douze ans. Mais Allahabad et Haridwar, entre deux «grands» Kumbh Mela accueillis chez eux, tiennent aussi des Kumbh Mela intermédiaires («ardh») à mi-chemin.

Ce «ardh Kumbh Mela» de 2019 survient donc six ans après le «maha Kumbh Mela» de 2013 à Allahabad, le plus grand du genre. Plus de 120 millions de personnes s’y étaient rendues dont 30 millions sur une seule journée.

Les autorités ont déployé près de 30.000 membres de forces de l’ordre pour assurer la sécurité et notamment éviter des mouvements de foule qui s’avéreraient meurtriers avec cette densité humaine.

Le Kumbh Mela, dont cette édition se déroule jusqu’au 4 mars, a été classé au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2017.