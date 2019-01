Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

Plus de dix millions de femmes à travers le monde portent des implants mammaires. Reporters

Nuit d’horreur pour un septuagénaire; le nouveau directeur technique d'Anderlecht évoque... Mourinho; «Cash for car, un résultat ridicule»... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 15 janvier.

Nuit d’horreur pour un septuagénaire à Vencimont

Un homme de 71 ans a été victime d’un home invasion la nuit de dimanche à lundi dans son habitation de Vencimont. Deux jeunes gens de 18 et 19 ans ont fait irruption chez lui armé d’un fusil de chasse de calibre 12.

Ils l’ont séquestré, menacé et lui ont tiré dessus afin d’obtenir le code de sa carte bancaire et ses clés de voiture. Ils l’ont ensuite emmené de force à bord de son véhicule pour faire une virée.

Frank Arnesen, le nouveau directeur technique d'Anderlecht: «Mourinho faisait la guerre»

Frank Arnesen (62 ans), le nouveau directeur technique d’Anderlecht, n’est pas passé inaperçu en Espagne. Chaque matin, pendant que le Sporting s’entraînait, le Danois multipliait les tours de terrain. Le téléphone collé à l’oreille, il tournait inlassablement d’un pas rapide jusqu’à transpirer davantage que certains joueurs.

Pour avoir une chance de s’entretenir avec son DT, même Marc Coucke était prié de se placer dans son sillage. La nouvelle direction du RSCA est en perpétuel mouvement, à la frontière de l’hyperkinésie: c’est l’une des images fortes du stage anderlechtois.

Entretien.

Nollet: «Cash for car, un résultat ridicule»

Le Salon de l’Auto arrive. Dans son sillage, les problèmes de mobilité qui minent notre pays. Jean-Marc Nollet, coprésident d’Écolo, avance ses solutions: exit la voiture salaire, place au citoyen dans les transports en commun.

Interview.

Des jouets qui rendent la prison un peu plus accueillante pour les enfants

Ce sont des moments rares et précieux. Les enfants qui doivent rendre visite à leur maman ou leur papa à la prison de Lantin n’ont pas la chance de pouvoir côtoyer leur parent comme la plupart des autres. Et pour les enfants, et pour les parents, le manque de contacts représente une épreuve.

Sensibilisée à ce problème, Isabelle Tasset, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Liège a décidé d’apporter des solutions, dans la mesure du possible. Le barreau a donc offert ce lundi trois grandes caisses de jouets, à destination des salles de visites de la maison de peines, de la maison d’arrêt et de la prison des femmes.

300 emplois annoncés à Frameries: l’industrie boraine renaîtra-t-elle grâce à la frite?

Les dirigeants de l’entreprise Clarebout ont présenté leur projet d’usine de production de frites surgelées à Frameries, en bordure du ring de Mons.

Un projet qui doit créer entre 300 et 500 emplois, mais qui suscite déjà des réactions négatives chez de futurs riverains.

Plus de 60 tremblements de terre mesurés l’an dernier chez nous: voici où ils se sont produits

La Terre a tremblé au cours de l’année écoulée, avec plusieurs dizaines de fois des effets mesurés en Belgique. Au total pour 2018, l’Observatoire royal de Belgique a répertorié 65 événements chez nous, contre 89 un an auparavant et 70 en 2016.

Parmi ceux-ci, seuls 7 tremblements se sont véritablement produits sur notre territoire, 13 se sont produits au Pays-Bas et 45 en Allemagne. La proximité de l’épicentre des tremblements allemands et hollandais a permis de les mesurer également chez nous.

Le tremblement de terre le plus puissant de l’année s’est produit fin mai.

Top chef 10 en quatre chiffres

La date est encore maintenue secrète, mais M6 laisse entrevoir quelques éléments de sa saison anniversaire de Top chef: la 10e d’une émission de référence.

Le jury reste inchangé, et Jean-François Piège va voir son rôle évoluer.

Des «stagiaires» construisent une maison

Pour la première fois, des non professionnels encadrés par l’ASBL Isocèle s’attaquent à un chantier d’envergure.

Le point avec Bruno Buretier, formateur pour Batiform, l’entreprise de formation par le travail de l’association, qui propose l’acquisition de compétence à des personnes peu qualifiées.

Implants mammaires: le risque de lymphome est très faible

Les femmes porteuses d’implants mammaires ont un risque très faible, mais accru, de développer un lymphome anaplasique à grandes cellules.

Le risque est minime selon le Conseil supérieur de la Santé (CSS) et l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé, mais il est donc un peu plus élevé pour les femmes porteuses de prothèses.

VIDÉO | Un convoi vraiment exceptionnel lundi soir autour de Tournai

Un transport exceptionnel a traversé Tournai ce lundi soirgrâce à des compétences locales.

Le terme exceptionnel n’était pas galvaudé. Une pièce de 300 tonnes à transporter, déposée sur seize essieux. Un convoi de 55 mètres de long, de six mètres de large, de sept mètres de haut.

Bref, un convoi nécessitant une logistique hors norme et une organisation sans faille.

