Près de 25 000 motos immatriculées en Belgique en 2018

En 2018, 24 704 motos et scooters neufs ont été immatriculés en Belgique, soit 11% de plus qu’en 2017, annonce mardi la fédération du secteur Febiac.

Les cyclomoteurs et les speed-pedelecs (vélos à assistance électrique) ont également enregistré une belle croissance, puisque le nombre d’immatriculations a progressé de près de 13% par rapport à 2017.

«Nous sommes convaincus que les conditions de circulation toujours plus difficiles poussent les usagers à envisager l’achat d’un scooter ou d’une moto», estime Stijn Vancuyck, conseiller deux roues motorisées chez Febiac.

Les consommateurs optent surtout pour des scooters légers et des motos pratiques (basic/roadsters et enduros de voyage). La catégorie des 125 cc a ainsi enregistré une forte progression. Ces motos et scooters sont pratiques pour circuler en ville et pour effectuer de courtes distances afin de rejoindre de plus grandes agglomérations.

Le top 3 des marques les plus vendues dans ce segment: Yamaha (3 105 unités), BMW (3 071) et Honda (2 713).