BMW est la voiture la plus vendue sur le marché des occasions

BMW est la marque de voiture la plus vendue sur le marché des occasions en 2018, devant Volkswagen et Mercedes-Benz, selon un classement établi sur base des données d’Indicata, filiale du groupe de marketing en ligne et de solutions TIC pour le secteur automobile Autorola. Opel et Peugeot complètent le top cinq.

«En 2017, on avait le même top cinq mais avec un autre chef de file. Cette année-là VW faisait la course en tête, suivi par BMW, Mercedez-Benz, Opel et Peugeot», souligne Indicata dans un communiqué.

S’agissant des immatriculations de voitures neuves, c’est VW qui a occupé la première place en 2018, devant Renault, Peugeot, BMW et Mercedes-Benz.

Alors que la motorisation diesel a perdu du terrain sur l’essence en 2018 dans les ventes de véhicules neufs, «le marché des voitures de seconde main suit la même tendance, quoique les voitures diesel mènent toujours la danse», observe encore Indicata. La vente en ligne des voitures diesel de seconde main dans le circuit professionnel est passée de 66% en janvier 2018 à 61% en décembre 2018 tandis que les voitures à essence sont passées de 33,2% en janvier 2018 à 37,5% en décembre 2018.