Un temps sec et des éclaircies ce mardi

Mardi, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies et des champs nuageux, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM).

En matinée, sur les hauteurs de l’Ardenne, des nuages bas pourront réduire la visibilité et des plaques de givre ou de glace pourraient également encore être présentes par endroits. Il fera encore relativement doux avec des maxima de 3° en Hautes-Fagnes à 8° ou 9° dans l’ouest du pays. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, d’ouest à sud-ouest.

Mardi soir et dans la nuit, les champs nuageux seront majoritaires mais le temps restera sec à une averse près. Les minima varieront de 0° sur les hauteurs de l’Ardenne à +4° ou +5° en plaine, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi, le ciel sera très nuageux avec l’arrivée d’une zone de précipitations en soirée depuis l’ouest et des maxima proches de 2° à 7°.

Jeudi, il y aura encore des averses, qui pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs.

Le temps redeviendra ensuite plus sec et plus froid pour le reste de la semaine.