Belges à l'étranger - Guillaume Gillet (Lens) a rejoué près d'un quart d'heure avec Lens, mais perdu

(Belga) L'ancien Diable Rouge Guillaume Gillet (22 sélections, 1 but), qui n'avait plus joué depuis près de cinq mois, a enfin regoûté au football de compétition lundi soir au Stade Pierre Brisson de Beauvais, en Ligue 2 française. Son club, le Racing de Lens, cinquième, a cependant fait une très mauvaise affaire à cette occasion, en s'inclinant 1-0 face au Red Star, la lanterne rouge qui du coup ne l'est plus, à l'issue de la 20e journée.

A peine débarqué au Red Star en provenance de Cholet, l'attaquant algérien Oussama Abdeldjelil, qui était le meilleur buteur du National, la D3 française, a en effet inscrit le goal le plus rapide de la saison à la première minute. Le but de la victoire, déjà.... Gillet (ex-AS Eupen, La Gantoise, Anderlecht, Bastia, Nantes et Olympiacos, entre autres), qui a remplacé Modibo Sagnan à la 84e, aura au final joué près d'un quart d'heure, grâce à la blessure du gardien local Nicolas Douchez (ex-Paris Saint-Germain et... Lens). Ce dernier a en effet été soigné pendant sept minutes sur la pelouse, avant de quand même devoir céder sa place à Sebastien Renot. D'où les interminables arrêts de jeu, au cours desquels le Red Star a héroïquement défendu ses trois points jusqu'au bout. Guillaume Gillet qui a été blessé, n'avait plus joué depuis le 1er septembre (2-0 à Metz), et ce n'était que son sixième match de la saison, le quatrième en championnat. Il a tenté de porter son équipe vers le but adverse, et y a plutôt réussi, malgré un inévitable manque de rythme, et une passe manquée à cause d'une glissade. Il a certes perdu pour sa rentrée, mais il y avait aussi un Belge parmi les vainqueurs. Amadou Diallo (ex-Union Namur, White Star Bruxelles et Cercle de Bruges), a lui joué tout le match, et bien joué, même s'il a fini au bord de l'épuisement. Lens reste ainsi à trois points du Paris FC, le virtuel barragiste, troisième, et à sept points du Stade Brestois, deuxième et montant direct. Le Red Star est lui dix-neuvième à quatre points de Sochaux, barragiste. (Belga)