(Belga) La direction belge d'Ikea, le géant du meuble en kits, a indiqué lundi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire qu'une centaine de nouveaux postes seront créés lors de la restructuration dans notre pays, a-t-on appris de source syndicale. La direction de la filiale belge devrait donner davantage d'informations à ce sujet lors d'assemblées du personnel, mardi.

La restructuration avait été annoncée en novembre et devrait mener chez nous à la suppression de 100 à 120 emplois, au siège et dans les services RH des magasins. La réorganisation au niveau belge entre dans le cadre plus large d'une restructuration globale avec la perte de 7.500 emplois à travers le monde. Cela ira cependant de pair avec des investissements dans des magasins, existants et à venir, dans des centres logistiques et dans le développement de l'e-commerce.