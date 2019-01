«Brace yourselves, Bartje is coming», quand la N-VA détourne Game of Thrones

L’équipe de com de la N-VA a voulu frapper pour annoncer la candidature de Bart De Wever au poste de ministre-président de la Région flamande.

On savait que le président américain Donald Trump était friand de la série Game of Thrones mais voilà qu’un autre président se la joue grand guerrier.

En effet, Bart De Wever a décidé d’annoncer de manière bien particulière sa candidature à la ministre-présidence flamande sur les réseaux sociaux. On peut voir Bart De Wever assis sur le trône de fer avec comme légende «King in the North» suivi du commentaire «Brace yourselves, Bartje is coming».