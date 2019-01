Meurtre de Michel Robette: l’oncle de Jacqueline Galant torturé; son corps caché sous les coussins du canapé

Le 26 novembre 2016, en matinée, le corps sans vie de Michel Robette (83 ans) était découvert dans sa maison située rue de Francquegnies à Jurbise. L’oncle de l’ancienne ministre Jacqueline Galant avait été torturé et tué, après avoir été frappé à la tête avec un objet tranchant. Sa voiture avait disparu et sa maison fouillée.

Le juge d’instruction et les policiers chargés d’enquêter sur la mort de Michel Robette (83 ans), survenue dans la nuit du 25 au 26 novembre 2016, sont venus témoigner lundi devant la cour d’assises du Hainaut.

Ils ont détaillé la scène de crime et la découverte du corps de l’octogénaire, caché sous des coussins et un canapé retourné. Il y avait du papier calciné et de nombreuses bouteilles de produits chimiques vides.

Selon les enquêteurs, les voleurs sont restés près de quatre heures chez Michel Robette, soit de 19h30 à 23h00, le 25 novembre 2016 au soir. Éric Van Hoe prétend qu’il n’y était pas alors que les deux autres accusés, Geoffrey Simoncini et Gabriel Place, déclarent qu’il était bien présent et qu’il a torturé la victime, d’abord avec des claques, puis des coups de ceinture, mais aussi avec de l’eau bouillante versée sur sa tête et des produits chimiques.

Gabriel Place prétend qu’il a fouillé toutes les pièces de la maison mais qu’il n’a pas porté de coups à Michel Robette. Les traces de ses chaussures semblent indiquer qu’il a fait le tour de la maison.

«Celui qui s’est acharné, c’est Pablo», dit-il. Pablo étant le surnom d’Éric Van Hoe. Gabriel Place conteste avoir ramené les produits chimiques sur la scène de crime, comme le prétend Geoffrey Simoncini, avec lequel il a multiplié les différents vols dans la région, les jours précédents. Ils auraient d’ailleurs fait du repérage chez Michel Robette.

Le 26 novembre à 8h30, les policiers étaient informés de la macabre découverte. Dix minutes plus tard, ils étaient informés que le véhicule de la victime était découvert le long d’un cours d’eau, la Haine, entre la gare de Mons et la Grand-Large. Il y avait des traces de sang dans et sur le véhicule. Selon les policiers, il s’agit du sang d’Éric Van Hoe. Ce dernier dit avoir été griffé par un chat. «Son sang se retrouve du côté conducteur, alors qu’il prétend n’avoir jamais pris place derrière le volant», note Me Mayence, avocat des parties civiles.

A 8h45, les policiers découvraient le carnage chez la victime. Tout était saccagé, toutes les pièces avaient été fouillées, de l’eau coulait dans la cuisine car un robinet avait été arraché. Le corps de la victime était caché sous divers objets, dont des coussins et un canapé renversé. Le pantalon de pyjama était baissé jusqu’aux genoux, le sexe était calciné. Le visage était couvert de sang et l’oreille gauche était déchiquetée, comme enfoncée dans le crâne.

Lundi, les trois accusés sont restés sur leurs positions. Van Hoe prétend qu’il ne s’est pas rendu chez la victime, même s’il a accompagné les deux autres à Jurbise en train. Simoncini et Place prétendent qu’ils n’ont pas porté de coups à la victime. Qui a donc torturé à mort Michel Robette?

Le procès se poursuivra mardi matin avec l’audition du médecin légiste.