Le trafic ferroviaire interrompu entre Anvers et Saint-Nicolas après un heurt de personne

Un train de marchandises a heurté une personne.

Le trafic ferroviaire a été interrompu lundi soir entre Anvers-Berchem et Saint-Nicolas à la suite d’un heurt de personne en gare de Saint-Nicolas en Flandre orientale, indique Infrabel.

Un train de marchandises qui se dirigeait vers Anvers a heurté une personne vers 20h30.

La SNCB a mis en service des bus de remplacement entre Anvers-Berchem et Lokeren et entre Saint-Nicolas et Tamise. Des trains sont, dans la mesure du possible, déviés via Malines et Termonde.