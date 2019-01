Attention, routes glissantes: l’IRM met en garde

Attention, deux provinces sont concernées cette nuit par une alerte IRM.

Les températures vont à nouveau descendre et cela pourra avoir des conséquences sur la route. L’Institut royal météorologique (IRM) lance un appel à la prudencepour les provinces de Liège et de Luxembourg.

«En Haute Belgique, du givre pourra se former en cours de nuit prochaine (avec nuages bas ou brouillard) et rendre les routes localement glissantes. Des plaques de glace (consécutives aux averses) sont possibles également.»

Mardi et mercredi, il fera encore pratiquement sec avec quelques éclaircies et des maxima de 5 à 8 degrés sur le centre. La nuit de mercredi à jeudi et la journée de jeudi, l’Institut royal météorologique prévoit le passage de zones de précipitations depuis le littoral, hivernales sur les hauteurs.

Jeudi, un front froid traversera le pays; il donnera lieu à de la pluie et, en Ardenne, à quelques précipitations hivernales. Des éclaircies se développeront à l’arrière de cette perturbation. Les maxima seront compris entre 3 et 6 degrés.

De vendredi jusqu’en début de semaine prochaine, il devrait faire calme, sec et assez froid. Les gelées matinales seront faibles en Basse Belgique et modérées en Moyenne et Haute Belgique. En journée, les températures resteront légèrement négatives en Ardenne et seront à peine positives ailleurs. Le soleil sera souvent présent mais les champs de nuages bas pourraient parfois être tenaces.