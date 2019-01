Commission nationale Climat: un agenda de travail défini lors de la réunion du 30 janvier

Prévue le 30 janvier, la prochaine réunion de la Commission nationale Climat permettra de définir l'agenda de travail d'ici la fin de la législature, la présidence bruxelloise de la Commission devant y proposer un agenda de rencontres régulières interministérielles en 2019, a indiqué lundi soir le ministre wallon en charge du dossier, Jean-Luc Crucke.

Ce dernier avait récemment fait part de sa volonté de revoir à la hausse les ambitions de la Belgique en matière de climat. Mais, avait-il ajouté, "il n'y a actuellement pas de signal de la Flandre concernant un possible rehaussement. La N-VA y est totalement opposée, ce qui paralyse la Flandre."

Cette situation ne doit toutefois "pas empêcher la Région wallonne de démarrer un travail afin que les ambitions du Plan National Energie-Climat 2030 (PNEC) soient à la hauteur de nos possibilités", a poursuivi le ministre Crucke qui entend, à cette fin, "mobiliser la cellule GIEC du professeur Van Yperseele pour définir les directions dans lesquelles le rehaussement des ambitions doit être travaillé afin d'aboutir à un PNEC wallon adapté".

Ceci dit, ce travail devra être chiffré et le rehaussement des ambitions devra être socialement et financièrement soutenable, a ajouté Jean-Luc Crucke, rappelant la nécessaire mobilisation d'important moyens financiers publics, estimés entre 200 et 250 millions d'euros par an.