L’Union Saint-Gilloise engage un défenseur français

L’Union Saint-Gilloise engage un nouveau défenseur français qui évoluait à Dunkerque: Ismaël Kandouss.

Ismaël Kandouss, 21 ans, un défenseur central français de 21 ans qui évoluait sous les couleurs de l’USL Dunkerque en National, la D3 française, s’est engagé lundi pour une durée de deux ans et demi avec l’Union Saint Gilloise.

Le club de Proximus League l’a fait savoir via un communiqué publié sur son site internet officiel.

Kandouss a disputé onze matches de l’USL Dunkerque dans leur intégralité, cette saison dans le cadre du National.

«L’Union Saint-Gilloise cherchait un défenseur central. Ils sont venus me voir en début de saison et ils ont été satisfaits», explique Kandouss sur le site de l’USL Dunkerque.

«Je pense faire le bon choix en signant là-bas. Je ne m’attends pas à avoir du temps de jeu tout de suite, mais c’est un projet sur le long terme. Je vais d’abord essayer de me faire une place dans le groupe cette saison, puis de m’imposer comme titulaire par la suite. Après, j’ai forcément un pincement au cœur en quittant Dunkerque où je suis arrivé en 2014 en U17 nationaux. Je suis attaché à la ville et au club, mais je vais essayer de revenir dès que j’en aurai l’occasion. Je tiens en tout cas à remercier les dirigeants, le staff, les joueurs et les supporters qui ont toujours été derrière moi…»