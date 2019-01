Vers la création d’un nouveau parti?

Transparence, éthique, transition écologique, efficacité, justice social, voilà la base d’un nouveau mouvement citoyens qui se profile à l’échelle régionale et fédérale. L’objectif? Faire de la politique autrement.

Un nouveau mouvement de rassemblement ouvert aux représentants d’initiatives citoyennes animés par la défense d’une série de valeurs communes couchées dans une charte se profile à l’échelle régionale et fédérale. Il tiendra une assemblée générale constituante, dimanche prochain, le 20 janvier à 15h, à Namur (auditoire D02, 5 Rempart de la Vierge).

L’initiative a été prise par une trentaine d’acteurs issus du parti Oxygène, des listes citoyennes de Hamoir, Ouffet, Anthisnes, Sprimont, Remicourt, Aywaille, Houffalize, Soumagne, Ans, etc., qui ont vu le jour à l’occasion des communales d’octobre dernier. Elle s’ouvre à présent aux représentants de listes comparables, issues de toutes les régions de Wallonie, et de Bruxelles.

Faire de la politique autrement

Si l’on en croit quelques-uns de ses premiers représentants venus présenter leur projet lundi à la presse, à Bruxelles, l’objectif de ce rassemblement, jusqu’ici sans nom, est de faire de la politique autrement, dans le respect de valeurs exprimées par la base: «transparence, éthique, transition écologique, efficacité, justice sociale,…».

A leurs yeux, il ne s’agira pas d’un nouveau parti. Ce sera un «rassemblement d’initiatives politiques menées par des citoyens autour de valeurs communes, un rassemblement cohérent et homogène d’initiatives qui ont chacune leurs spécificités, mais qui veulent œuvrer ensemble vers un objectif commun, celui d’une politique disruptive à laquelle participent les citoyens, dans un élan démocratique marqué par l’écoute, le respect et l’ouverture».

Les initiateurs du projet visent le rassemblement d’une centaine de sections locales.

La charte proposée aux membres de cette fédération citoyenne et établie sur un modèle de participation citoyenne, est basée sur les droits de l’Homme, la nécessité d’un nouveau modèle de gouvernance, et la recherche constante du bien-être commun, pour tous les citoyens actuels et les générations à venir.

L’appel est adressé à toutes les listes citoyennes mais aussi «aux candidats indépendants qui ne désirent pas être liés aux partis traditionnels, et qui en ont assez d’une vision politique à l’ancienne et de ses dérives».