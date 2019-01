Le défenseur central de Boca Juniors Leonardo Balerdi signe au Borussia Dortmund

Le défenseur central de Boca Juniors, Leonardo Balerdi, 19 ans, international argentin U20, a signé un contrat «de très longue durée», au Borussia Dortmund, a annoncé lundi le leader de la Bundesliga.

Les termes financiers de la transaction n’ont pas été révélés non plus. Le montant du transfert est cependant évalué à 12 millions d’euros, plus 3 millions de bonus. Quant au contrat il expirerait en 2024.

Le joueur s’est déjà entraîné avec ses nouveaux équipiers, après la séance de signatures.

Il était initialement prévu de finaliser ce transfert l’été prochain.

«Mais on a saisi l’opportunité de lui offrir déjà maintenant l’occasion de s’adapter à notre club», souligne le directeur sportif Michael Zorc dans le communiqué diffusé par le Borussia d’Axel Witsel. «On prépare l’avenir et Balerdi le représente parfaitement. Il est intelligent, souverain dans les airs, très fort en un contre un, bon passeur et bon stratège. C’est un joueur qui voit très bien le jeu…»

Plusieurs défenseurs comme Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou et Abdou Diallo sont actuellement sur la touche. Akanji, qui sera indisponible plusieurs semaines, ne devra toutefois pas être opéré à la hanche.

Le Borussia Dortmund, champion d’automne, qui compte six points d’avance sur le Bayern Munich, effectuera un déplacement difficile au RB Leipzig, samedi lors de la reprise du championnat.