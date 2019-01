Cachée sur Google Maps, la mystérieuse île Jeannette intrigue les internautes

Base militaire secrète ou simple erreur: le floutage de l’île Jeannette sur Google Maps suscite l’interrogation des internautes.

L’île Jeannette, située dans la mer de Sibérie orientale fait l’objet des théories les plus folles sur internet. Et pour cause, il est impossible de trouver une image satellite de l’île sur Google Maps puisqu’elle est recouverte d’une tache noire.

Découverte en 1881 lors d’une expédition menée par l’explorateur américain George E. De Long, la petite île de 3,3 kilomètres carrés est recouverte de glace. Elle a été tour à tour revendiquée par les USA et la Russie.

À l’heure actuelle, on ne connaît pas la raison du «floutage» de cette île appartenant officiellement au territoire russe. Cette pratique est pourtant courante sur Google Maps, où certaines bases militaires, prisons et centrales nucléaires sont censurées pour des raisons de sécurité.

Selon The Sun, un porte-parole de Google a refusé de commenter l’affaire. Cette absence de justification alimente les théories du complot les plus folles (et stupides) sur le Web. Certains utilisateurs des forums 4chan et Reddit sont convaincus que cette île cache une base militaire secrète ou même... des aliens.

Capture d’écran 4Chan

Capture d’écran 4Chan

La réponse à ce mystère est peut-être plus simple qu’il n’y paraît et décevra probablement les complotistes. Selon Bellingcat, il pourrait s’agir d’une simple erreur du programme Landsat USGS/NASA, d’où proviennent ces images. En cas de problème lors de la capture ou du transfert d’images satellite, diverses couleurs et formes sont utilisées pour illustrer l’erreur.

Par ailleurs, l’aventurier Luc Hardy a publié des clichés de l’île sur Twitter, prouvant ainsi qu’elle est bien accessible et inoccupée.

Luc with Prof. Eric Crubezy and Alexeï Tikhonov (r.) on top of Jeannette Island in the East Siberian Sea #paxarctica pic.twitter.com/M2tYszu9pu — Luc Hardy (@luchardy) 23 septembre 2017