Le Netflix de la téléréalité est disponible en Belgique

La famille Kardashian est la vedette d’une nouvelle plate-forme de streaming.

Le monde du streaming légal en Belgique accueille un nouvel acteur.

Expert de la téléréalité américaine, hayu intègre le cercle fermé des services de SVOD disponibles sur notre territoire.

+ Cliquer ici pour découvrir le site hayu

Piqûre de rappel: de Netflix à Amazon Prime Video, de Uncut à Dramapassion, la SVOD désigne un service de vidéo à la demande par abonnement.

Concrètement, contre un paiement mensuel, vous héritez du droit de piocher librement dans un catalogue de vidéos (films, séries, documentaires…) via votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre smart TV, etc.

6000 épisodes

Très pointilleux sur son appellation, hayu se présente comme un VSDA, un «service de vidéos de téléréalité à la demande par abonnement».

En ligne de mire: plus de 6000 épisodes plus de deux cents émissions de téléréalité chaperonnées par NBCUniversal International Networks.

La base de données est gargantuesque.

En vedette: les quinze saisons de Keeping Up With the Kardashians, L’incroyable famille Kardashian en version française.

«La plupart des émissions US sont diffusées sur hayu le même jour que leur lancement aux États-Unis», insiste la plate-forme.

Prix: 5,99€ par mois.

Comme pour Netflix, il est possible de tester gratuitement le service pendant trente jours, à condition d’encoder son numéro de carte de crédit ou les données de son compte Paypal.

La même mesure de prudence reste de mise. Il ne faut pas oublier de désactiver l’abonnement avant la fin de la période de gratuité si jamais vous n’entendez pas poursuivre l’expérience.

Tout en VO

Aussi pléthorique soit-il, le contenu de hayu souffre d’une lacune majeure: les épisodes sont diffusés en version originale, sans le moindre sous-titre.

C’est en mars 2016 que hayu a initialement investi le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Australie, avant de toucher la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark en novembre 2017, le Canada en septembre 2018.

«Nous avons voulu accélérer le déploiement de hayu jusqu’au consommateur. Ce lancement sur le marché belge, avec les Pays-Bas et le Luxembourg, constitue une étape importante dans nos ambitions», estime Hendrik McDermott, Senior Vice President Branded On-Demand, NBCUniversal International.

Plus de 6000 épisodes issus de plus de 200 émissions. Le contenu est gigantesque, mais vierge de sous-titres. Capture d’écran

Parmi les deux cents émissions disponibles, on retrouve notamment:

-The Real Housewives

-Million Dollar Listing

-Below Deck

-Made in Chelsea

-I Am Cait

-Dash Dolls