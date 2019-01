Kris Peeters veut réactiver la cellule de veille antisémitisme

L’antisémitisme reste toujours d actualité en 2019 si bien que Kris Peeters réactiver la cellule de veille antisémitisme.

Le ministre fédéral en charge de l’Egalité des chances, Kris Peeters, a affiché lundi sa volonté de réactiver la cellule de veille antisémitisme, laquelle ne s’est plus réunie depuis 2013.

«Ces derniers temps, le nombre d’incidents antisémites est à nouveau en hausse. La réactivation de la cellule de veille doit nous permettre d’intensifier la coopération entre les représentants de la communauté juive, le gouvernement et les autres acteurs concernés par la lutte contre l’antisémitisme», selon M. Peeters.

Selon lui, de récents incidents antisémites comme certains propos tenus dans les stades de football ou la déclaration du président de la ligue des imams montrent que la problématique est actuelle.

M. Peeters fait aussi écho à une récente résolution du Sénat demandant la réactivation de cette cellule. Els Keytsman, directrice d’Unia, avait également plaidé en faveur d’une telle mesure récemment.

Créée en 2004, cette cellule a pour but de renforcer l’attention portée par les pouvoirs publics belges à la lutte contre l’antisémitisme en réunissant les principaux acteurs concernés par cette problématique. Elle est à cet effet le lieu où s’organise, de manière structurelle, la coopération et l’échange de vues, d’idées et de préoccupations entre les pouvoirs publics et la communauté juive.