VIDÉO | L’époustouflante prestation de Katelyn Ohashi qui conquiert la foule, les juges… et Internet

La gymnaste Katelyn Ohashi, de UCLA, a régalé lors des championnats universitaires américains avec un programme de dingue exécuté à la perfection.

Il n’aura fallu qu’une minute et trente secondes à la gymnaste américaine Katelyn Ohashi pour conquérir le cœur de la foule et des juges lors des championnats universitaires de gymnastique.

Obtenant la note moyenne maximale, soit un 10, la représentante de la célèbre université californienne UCLA a livré une prestation dont le succès a rapidement dépassé les murs du gymnase pour conquérir la toile.

Avec un large sourire et un déhancher à couper le souffle balancé sur des airs de Michael Jackson et ses frangins, le prodige américain de 21 ans revient au top niveau et peut se remettre à rêver d’un titre olympique.

One of the most incredible floor routines you will ever see.@Katelyn_Ohashi's story ?? pic.twitter.com/wmRrmTfICh