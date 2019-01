Magique: ce site gratuit détoure automatiquement vos photos

Éliminer le décor qui entoure votre selfie est plus simple que jamais grâce à ce site dopé à l’intelligence artificielle.

Détourer une photographie est au mieux une opération fastidieuse, au pire pénible.

Le principe: éliminer les éléments qui entourent un visage, une silhouette, un objet.

Des outils intégrés à des logiciels comme Photoshop déploient de trésors d’ingéniosité pour simplifier la tâche. Hélas, sans jamais l’automatiser à 100%.

La nébuleuse des algorithmes et de l’intelligence artificielle (IA) ouvre dans ce domaine un nouveau monde de possibilités, assure le site baptisé Remove Image Background, remove.bg en version courte.

La plate-forme gratuite promet monts et merveilles. Elle annonce être capable « de retirer l’arrière-plan d’une image», «100% automatiquement – en 5 secondes – sans le moindre clic.»

La procédure Vous souhaitez tester le service? Voici la procédure à suivre: 1. Prenez la direction du siteremove.bg en cliquant ici. 2. Cliquer /appuyer sur Select a photo, double-cliquer / appuyer sur une image présente sur votre disque dur, votre smartphone ou votre tablette. 3. Visualiser le résultat et cliquer / appuyer sur Download pour rapatrier l’image détourée.

Deux restrictions majeures sont d’application:

- Le système traite exclusivement les visages et les personnes.

- La résolution de l’image détourée est limitée à une faible définition de 500x500 pixels.

«Notre intelligence artificielle est entraînée pour détecter les personnes comme étant l’avant-plan et le reste comme l’arrière-plan», précise les promoteurs du site. «C’est pourquoi cela ne fonctionne que s’il y a au moins une personne dans l’image. Dans le futur, nous voulons être en mesure de traiter d’autres images, comme des images de produits par exemple.»

Nos tests

Prudence, la plate-forme est logiquement loin d’être parfaite.

Pour obtenir un résultat optimal, il faut clairement privilégier une image qui marie une seule et même personne entourée d’un décor clairement distinct.

Lorsque l’image devient plus complexe, le système de détourage automatique est nettement plus facilement pris en défaut.

+ Exemple 1

comme le sujet se détache naturellement de l’arrière-plan, le détourage frise la perfection. G.L.

+ Exemple 2

Le cliché est plus complexe. Le site concède quelques imperfections autour du chapeau et des baskets. G.L.

+ Exemple 3

De la canne au panneau brandi par ce manifestant solitaire, trop d’éléments perturbent l’algorithme et l’intelligence artificielle du site remove.bg. G.L.

La question de la vie privée

Le site remove.bg est-il susceptible de s’emparer discrètement des images que vous lui transmettez?

Même si le message est à prendre avec des pincettes, les gestionnaires du site tentent de vous rassurer.

«Vos images sont uploadées via une connexion sécurisé et cryptée de type SSL/TLS. Nous les traitons et nous stockons temporairement les résultats pour que vous puissiez les télécharger. Après ça (une heure plus tard), nous effaçons les fichiers. Nous ne partageons pas vos images ou ne les utilisons pas pour un autre but qu’enlever l’arrière-plan et vous laisser télécharger le résultat.»