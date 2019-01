ANALYSE | Bart De Wever candidat Premier ministre… flamand

Après avoir quitté le gouvernement fédéral, la N-VA passe à l’attaque et joue le tout pour le tout en proposant ses deux cadors aux plus hautes fonctions: de Wever en Flandre, Jambon au fédéral. Le confédéralisme, c’est maintenant ou jamais…

Depuis que la N-VA a quitté le bateau gouvernemental au fédéral, un seul mot revient dans la bouche de son président: confédéralisme. Pour parvenir à son vieux rêve, Bart De Wever met en place une stratégie électorale qui s’apparente à un va-tout.

1. De Wever à la Région flamande

Bart De Wever n’a que mépris personnel pour le fédéral. Son absence quasi permanente sur les bancs de la Chambre en dit suffisamment long sur le désintérêt du bourgmestre d’Anvers pour les affaires fédérales. D’ailleurs, il y a 5 ans, alors qu’il aurait pu revendiquer le poste de Premier ministre, il s’en était abstenu.

Lui, son kif, c’est la Flandre. Une Flandre, si pas indépendante pour l’heure, à tout le moins ultra-autonome au sein d’un pays confédéral dans lequel le fédéral n’aurait plus que des cacahuètes à gérer.

Et pour atteindre ce but, le meilleur poste de tir, c’est la Région Flamande. Parce qu’au fédéral, où il a agacé un peu tout le monde, à commencer par ses ex-partenaires CD & V, open-VLD et MR, le risque est sérieux que la N-VA se retrouve mise de côté lors du prochain scrutin.

Le risque collatéral? Qu’en Flandre aussi, les autres partis s’entendent pour tenter d’écarter la N-VA du pouvoir. Ce qui signifierait sans doute au moins la mise entre parenthèses du vieux rêve confédéral.

Alors la N-VA n’a pas le choix: elle doit envoyer du très lourd à la Région et se garantir un plébiscite pour être totalement incontournable.

Qui, dès lors, de mieux pour incarner les ambitions nationalistes que le grand chef lui-même? Lors de sa conférence de presse de lundi, les termes utilisés par Bart De Wever sont sans équivoque: il est candidat «Premier ministre» de la Flandre. Comme si, de manière inéluctable, la région était déjà passée à une autonomie complète et un pays à part entière. «Nous voulons être un pays d’Europe du Nord Ouest: sain, fort, social». Plus clair, c’est compliqué…

Et puis, n’oublions pas non plus qu’avec le débat sur l’immigration qui s’annonce crucial durant la campagne, le Vlaams Belang, en ordre de bataille, risque de casser la baraque au Nord. Bart De Wever espère ainsi peser de tout son poids pour limiter l’avance du parti d’extrême droite flamand. Quitte à s’y associer par la suite?

2. Jambon candidat Premier

Bon, tant qu’à faire, pour aller vers le confédéralisme, si la N-VA pouvait aussi malgré tout prendre la main, ça faciliterait évidemment les choses. Raison pour laquelle les nationalistes flamands veulent également envoyer du lourd à l’échelon supérieur en proposant, dans la circonscription d’Anvers (la même que De Wever), Jan jambon comme tête de liste… et candidat Premier ministre. Jambon, dans un tweet, explique vouloir parachever le travail entamé durant les 5 dernières années, notamment au niveau de la sécurité et de l’immigration ou encore des pensions.

Une paire De Wever patron de la Flandre et Jambon au fédéral représenterait une véritable OPA sur les institutions du pays. Quelle meilleure manière de saper un Etat pour l’affaiblir que d’y avoir toutes les commandes?

On notera également que Jambon jouit aussi, auprès d’éventuels partenaires (notamment du MR et de Charles Michel devenu un ami), d’une image assez positive. Ce qui peut faciliter les choses évidemment…

Son image est en tout cas plus lisse aux yeux des autres partis que celle de Théo Francken. C’est pourtant ce dernier qui jouit de la plus grande popularité en Flandre (et en Wallonie…). Le nombre de selfies qu’il a fait à la séance de vœux de la N-VA en est la plus belle preuve. Mais Francken est trop «connoté» et trop sulfureux pour en faire un candidat Premier ministre. Nul doute cela dit qu’il jouera un rôle majeur dans les mois qui viennent…A la tête du parti que De Wever devra lâcher?

3. Bourgeois à l’Europe

Dernière pièce du puzzle: Geert Bourgeois. le ministre-président actuel de la Flandre passera la main pour se présenter… à l’Europe et «faire entendre la voie flamande» au niveau de l’Union. Ce n’est pas qu’il n’est pas populaire. Mais il ne pèse pas assez lourd pour tout verrouiller et assurer à la N-VA un score suffisant pour avoir les mains quasiment libre d’avancer dans le sens confédéraliste.