VIDÉO | Le superbe tifo des supporters du RFC Liège

À l’occasion de la venue du RWDM, le stade du RFC Liège a retrouvé une ambiance digne de ses plus belles années avec, en apothéose, un superbe tifo déployé par les supporters locaux.

Le sommet de la D1 Amateurs entre le RFC Liège et le RWD Molenbeek aura focalisé l’attention de petit monde du foot amateur wallon et bruxellois durant des jours.

Et si les mesures prises par les autorités compétentes ont permis que la rencontre se déroule dans de bonnes conditions et sans aucun incident, cela a eu l’effet de renforcer un peu plus encore l’intérêt pour ce match que les supporters Sang et Marine du club Johan 1892 ont célébré avant le coup d’envoi par un superbe tifo, d’une qualité jamais vue à ce niveau.

Sur le plan sportif, la rencontre, annoncée comme un choc, aura accouché d’une souris. Dans une rencontre où le sport l’a finalement emporté, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le meilleur sur son opposant, et ce malgré les buts, annulés à juste titre pour hors-jeu, de Binst d’un côté et Kabeya de l’autre.