Viré par le club, il se venge; ils imitent Bolat et Madjer; après-midi surréaliste à Stavelot; des matraques mais pas de buts à Liège: le meilleur du foot local

Week-end de reprise dans le foot amateur et provincial wallon et, déjà, de nombreuses pépites ont animé celui-ci avec des buts inattendus, des scores dantesques et des news insolites en tout genre: le «best of» du week-end foot amateur est de retour!

Viré, l’ex-coach se venge: le club interdit de match à domicile

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe en Hesbaye: le club de Momalle, à la lutte pour les accessits au tour final, ne peut plus jouer dans ses installations, jugées trop vétustes et non conformes suite au passage des pompiers. Un passage «commandité» par l’ex-coach, Philippe Lemaire, débarqué du club début janvier: «Je me suis vengé, tout simplement. […] Que Momalle ne m’ennuie pas de trop. Sinon, je vais à mon tour déposer plainte et sortir du lourd. Jusqu’ici j’ai été gentil, mais je peux aussi montrer les dents.» Ambiance…

Sur les traces de Bolat

Nicolas Wiame marche sur les traces de Sinan Bolat… ÉdA À chaque évocation de l’improbable égalisation de Sinan Bolat face à Alkmaar en 2009 (+ revoir le but ici), les supporters du Standard deviennent tout chose. En sera-t-il de même pour les dix prochaines années avec ceux de La Hulpe? Ce dimanche, alors qu’on joue la 96e minute, Nicolas Wiame, le gardien hulpois, a arraché l’égalisation sur la pelouse d’Auderghem B.

Il marque de la moitié du terrain

Alors que les échanges étaient équilibrés et que les occasions se succédaient les unes aux autres dans les deux camps, la frappe monstrueuse d’audace signée Aurélien Lambert a fait basculer le match en faveur de ses couleurs. Lobant le gardien adverse depuis la ligne médiane, le joueur d’Onhaye a montré de la sorte le chemin du succès à ses coéquipiers, signant par ailleurs l’un des plus beaux buts du week-end.

Une erreur de l’arbitre met le feu aux poudres

La victoire de Profondeville face à Loyers risque de faire parler d’elle pendant un certain temps encore. En cause: une erreur d’arbitrage (le référé a accordé une faute à l’équipe adverse alors qu’un joueur mosan était entré dans la surface au moment où son coéquipier convertissait un penalty) ayant, d’une part, porté à conséquence sur le résultat et, d’autre part, allumé la mèche dans une rencontre tendue où rouspétances et râleries (notamment sur les buts égalisateur et décisif) ont pourri tout le match.

Une talonnade à rendre jaloux Madjer

Ferdi Ngongo nous a sorti l’un des plus beaux buts du week-end. ÉdA Les grands travaux ont débuté à Walhain durant l’entre-saison, avec un mercato digne de Waasland-Beveren à ses plus belles heures. On ne compte ainsi plus les nouvelles recrues de ces deniers jours ni les joueurs forcés de quitter le Wallonia. Au final, pour cette rencontre de reprise, seule la défaite au bout des 90 minutes conférait aux supporters brabançons un air de déjà-vu. Par contre, un but du talon qui rendrait jaloux Rabah Madjer (+ revoir le but du talon en finale de la C1 1987 contre Madrid), ça, les Walhinois n’y étaient pas habitué. C’est pourtant ce que Ferdi Ngongo a offert aux spectateurs présents, répondant au fort joli but également, et un brin chanceux, de Likinga Provost.

Flotte et polémique: l’après-midi surréaliste vécu à Stavelot

Du côté de Stavelot, on a assisté à une drôle d’après-midi à l’occasion de la réception du CS Verviers. Alors que le terrain synthétique semblait partiellement inondé, la rencontre débutait sous une pluie battante. Une pluie qui n’a pas épargné… le domicile de l’arbitre: rappelé en urgence par son épouse, celui-ci a quitté le complexe à la mi-temps, laissant les deux clubs gérer l’arbitrage du match en seconde période. Une seconde période qui n’a jamais repris, provoquant l’ire de certains…

Des débuts très, très, très réussis

Steve Klompkès qui retrouve le maillot d’Orp: une image qui va faire du bien aux supporters du club. ÉdA À peine arrivé et déjà décisif. Steve Klompkès n’a pas raté ses débuts sous le maillot d’Orp-Noduez! Auteur d’un hat-trick parfait entre les 65e et 76e minutes, il a inscrit à lui seul tous les buts de la victoire de ses nouvelles couleurs face à Ronvau.

Spectacle et jolis buts entre voisins

Du spectacle, des rebondissements et des buts: le derby entre Biesme et Molignée a tenu toutes ses promesses, offrant aux spectateurs l’un des matches les plus haletants du week-end. On notera au passage le bel enchaînement de Damien Dechamps sur le but d’ouverture ainsi que la jolie frappe lobée du même Dechamps en seconde période.

30 secondes de trop pour le hold-up

Alors qu’ils tenaient le (très) bon bout, les gars de Marco Casto sont passés proche d’un joli petit hold-up. Après une première mi-temps catastrophique disputée à Visé, Meux a réussi à inverser la tendance en seconde période et même à passer devant au marquoir… jusqu’à 30 secondes de la fin! Un succès inespéré lui a de la sorte filé entre les doigts, mais le coach meutois n’en avait cure: «Avant le match, tout le monde aurait accepté de prendre un point face à cette belle équipe de Visé»…

«L’ours bleu» s’est fait manger

Braine a raté le virage de l’année nouvelle… ÉdA On s’en souvient, peu avant la trêve hivernale, Olivier Suray avait comparé son équipe du CS Brainois à l’ours bleu, personnage principal de la blague éponyme signée Renaud Rutten. Mais depuis lors, la mécanique semble enrayée du côté des Brabançons qui, après avoir subi un cinglant revers juste avant les fêtes, ont redémarré l’année par un 3-0 bien tassé collecté en terres aischoises. Bref, l’ours bleu s’est fait bouffer…

Des ratés à l’allumage

Après plusieurs semaines de trêve hivernale, certains ont éprouvé du mal à redémarrer pied au plancher. C’est notamment le cas à Sprimont où… l’éclairage a connu des ratés. Plongeant le Tultay dans le noir le plus profond, l’éclairage défectueux sprimontois a toutefois retrouvé des couleurs pour permettre au match d’aller à son terme. Un match remporté par les visiteurs…

Et de sept pour les cartons rouges

Ce n’est pas la grosse entente entre Braives et Monsieur Kizedioko… ÉdA Les coaches et joueurs de Braives ne partiront pas en vacances avec Monsieur Kizedioko, c’est une évidence… Battus 2-1 par la lanterne rouge, les Hesbignons en avaient gros sur la patate après que l’arbitre de la rencontre ait exclu deux joueurs (et deux membres du staff). «Il nous déteste, on ne sait pas pourquoi», s’interrogeait-on dans le clan de l’Étoile, où les interrogations concernant l’annulation du deuxième but restaient en suspens… Voilà en tous les cas qui porte le nombre de cartons rouges reçus depuis le début du championnat à sept côté Jaune et Rouge!

Des matraques à défaut de buts

Annoncé sous haute tension depuis plusieurs jours, le choc de la D1 Amateurs opposant le RFC Liège au RWDM a accouché d’une souris. Malgré les buts de Binst et Kabeya, à chaque fois annulés pour hors-jeu, le marquoir n’a jamais trouvé de quoi s’alimenter dans une rencontre où on a, au final, parlé que de sport, et c’est bien là l’essentiel…