VIDÉO | Une date de diffusion et un teaser pour la dernière saison de Game of Thrones

HBO a dévoilé que la huitième et dernière saison de Game of Thrones serait diffusée à partir du 14 avril prochain. L’annonce a été accompagnée d’un teaser mettant en scène les Stark.

«Winter is coming» ou plutôt «Spring is coming» pour Game of Thrones. Alors que l’attente est de plus en plus insoutenable pour tous les fans, la chaîne HBO a donné de nouvelles informations sur l’ultime saison de la série culte de fantasy.

Sur son compte Twitter, la chaîne de télévision américaine a dévoilé la date de diffusion du premier épisode de la saison 8: ce sera le 14 avril prochain. Et pour rassasier les fans les plus impatients, un teaser mettant en scène la maison Stark a été dévoilé.

Rassemblés dans la crypte de la famille Stark, Jon Snow, Arya et Sansa Stark font face aux statues de leurs illustres aïeux avant d’être confrontés à leurs propres statues. Un teaser sombre et énigmatique qui ne dévoile pas grand-chose sur l’intrigue de la dernière saison mais qui ne manquera pas d’alimenter les conversations des fans.

Composée de six épisodes de 80 minutes, cette huitième saison marquera la fin de l’une des séries les plus ambitieuses de l’histoire du petit écran.