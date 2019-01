Open d’Australie: Sharapova et Kerber sans problème au 2e tour, Görges et Ostapenko éliminées

Maria Sharapova n’a passé qu’à peine plus d’une heure sur le court pour son entrée en lice. AFP

Fortunes diverses pour quelques-unes des stars du tennis mondial féminin, ce lundi, lors du premier tour de l’Open d’Australie.

L’ex-N.1 mondiale Maria Sharapova s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’Open d’Australie en ne laissant aucun jeu à la Britannique Harriet Dart (WTA 131), issue des qualifications, ce lundi à Melbourne.

Maria Sharapova, aujourd’hui 30e mondiale, n’a passé qu’à peine plus d’une heure sur la Rod Laver Arena. La Russe de 31 ans affrontera au deuxième tour la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 64), tombeuse de la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 84).

Son dernier sacre en date en Grand Chelem remonte à 2014 à Roland-Garros.

La N.2 mondiale Angelique Kerber s’est elle aussi tranquillement qualifiée pour le deuxième tour aux dépens de la Slovène Polona Hercog (WTA 92) en deux sets 6-2, 6-2.

Vainqueur de l’Open d’Australie il y a trois ans, Kerber est restée moins d’1h15 sur la Rod Laver Arena baignée d’un chaud soleil.

Comme l’Allemande, l’Américaine Sloane Stephens, N.5 mondiale et lauréate de l’US Open en 2017, a franchi le premier tour sans difficultés en écartant (6-4, 6-2) sa compatriote Taylor Townsend (WTA 93). C’est la première fois depuis cinq ans qu’elle y parvient à l’Open d’Australie: elle avait été éliminée d’entrée en 2015, 2016 et 2018 et avait manqué l’édition 2017.

Qualification également de la Néerlandaise Kiki Bertens, N.9 mondiale, face à l’Américaine Alison Riske (6-3, 6-3).

Mladenovic déjà sortie

Parmi les têtes de série, le tournoi a en revanche tourné court pour l’Allemande Julia Görges (WTA 13) et la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 22). La première a été battue par l’Américaine Danielle Collins (2-6, 7-6 (7/5), 6-4), la seconde, victorieuse à Roland-Garros en 2017, par la Grecque Maria Sakkari (WTA 43) en trois sets 6-1, 3-6, 6-2.

Danielle Collins (WTA 35) affrontera au 2e tour sa compatriote Sachia Vickery (WTA 123), qui a sorti Ysaline Bonaventure (WTA 159) 2-6, 6-4, 6-4.

La N.1 française Caroline Garcia (WTA 19) s’est qualifiée sans encombre pour le deuxième tour de l’Open d’Australie aux dépens de sa compatriote Jessika Ponchet, issue des qualifications, en deux sets 6-2, 6-3.

Par contre, la N.2 française Kristina Mladenovic (WTA 45) s’est inclinée dès le premier tour face à la Croate Donna Vekic (WTA 29) en deux sets 6-2, 6-4. Mladenovic (25 ans) n’a toujours pas remporté le moindre match en 2019. Début janvier, elle a été battue d’entrée à Brisbane, puis dès les qualifications à Sydney, par deux joueuses proches de la 250e place mondiale.