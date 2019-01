Ysaline Bonaventure s’incline d’entrée à l’Open d’Australie: «J’ai raté le coche»

Ysaline Bonvanture, 129e joueuse mondiale, a perdu face à l’Américaine Sachia Vickery (WTA 123), 23 ans, ce lundi, au premier tour de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem.

La Liégeoise disputait à 24 ans le premier match de sa carrière dans le tableau final d’un Grand Chelem en simple. Pour y arriver, la Stavelotaine a dû franchir trois tours de qualification.

Elle a perdu lundi à Melbourne en trois sets contre Vickery (6-2; 4-6; 4-6) après une heure et dix minutes de jeu.

«J’aurais toujours dû être au deuxième tour»

«J’ai perdu le match toute seule. La seule chose qu’a fait Sachia Vickery, c’est mettre la balle dans le terrain, a confié la Belge qui a eu tout en main pour s’imposer sur le court n°19, avant d’être rattrapée par la fameuse peur de gagner et de s’effondrer.

«J’ai raté le coche. J’aurais toujours dû être au deuxième tour, a-t-elle expliqué, les yeux rouges, après sa défaite. J’ai fait un super premier set et ensuite elle a tout fait pour casser le rythme. Elle a pris plein de temps entre les points, elle a appelé le kiné en expliquant qu’elle était blessée… Cela m’a frustré et je suis sortie du match. Et dans le troisième set, le stress a pris le dessus. J’ai mené 3-2, 40-15, encore 15-40 à 3-3, mais je me suis précipitée et j’ai fait des fautes dans tous les sens. Elle a bien joué le coup. C’est dommage, car mon tennis était meilleur que le sien et il y avait la place.»

Ysaline Bonaventure espère dès lors que cette défaite ne va pas marquer un coup d’arrêt dans un bon début d’année. «Là, c’est dur de voir le positif. J’espère que je gérerai mieux la prochaine fois, même si j’ai déjà fait tous les coaches mentaux de Belgique et des Pays-Bas», a-t-elle souri. «C’était mon premier tournoi du Grand Chelem. J’ai montré de belles choses et je sais qu’il manque quelques petits détails. J’espère que je pourrai confirmer».