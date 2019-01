Les Belges à l'étranger - Le Real bat le Betis sans Courtois, Naples avance en 1/4 de Coupe d'Italie sans Mertens

(Belga) Après un partage et une défaite, le Real Madrid a obtenu son premier succès de 2019 en championnat dimanche en disposant du Betis Séville 1-2 dans un match comptant pour la 19e journée de Primera Division. Blessé au muscle iliaque (hanche), Thibaut Courtois n'était pas présent pour cette rencontre.

Privé de plusieurs autres cadres comme Gareth Bale, Marco Asensio et Tony Kroos, Santiago Solari a lancé plusieurs jeunes dans la bagarre. C'était notamment le cas de Sergio Reguilon et Federico Valverde. Après 13 minutes de jeu, c'est le Ballon d'Or Luka Modric qui a débloqué la situation d'une reprise puissante du gauche après une frappe déviée. Les Madrilènes n'ont toutefois pas su continuer sur leur lancée et se sont fait rejoindre par le Betis en milieu de deuxième période. Sergio Canales a ainsi profité de l'inattention des défenseurs pour se faufiler dans le rectangle et anticiper la sortie hasardeuse de Keylor Navas (67e). Mais alors qu'il semblait devoir laisser d'autres points en route, le Real a su se tirer d'affaire grâce à un coup franc de Dani Ceballos, buteur face à son club formateur (88e). Au classement, le Real Madrid retrouve le Top 4 et revient à la hauteur du FC Séville, 3e avec 33 points. Les triples Champions d'Europe en titre comptent 10 points de retard sur le leader barcelonais. - ITALIE - Naples s'est qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Italie dimanche soir grâce à son succès 2-0 au stade San Paolo face à Sassuolo en huitièmes de finale de la compétition. Une rencontre à laquelle n'a pas participé Dries Mertens, laissé au repos par précaution pour une gêne à la cheville. Son concurrent à la pointe de l'attaque napolitaine, Arkadiusz Milik en a profité pour s'illustrer en signant le but du 1-0 (15e) et délivrant l'assist pour le 2-0 signé Fabian Ruiz (74e). En quart de finale, Naples affrontera l'AC Milan, vainqueur 2-0 après prolongation contre la Sampdoria samedi. (Belga)