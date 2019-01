Pochettino inquiet pour la cheville de Kane

Harry Kane a quitté Wembley en boitant dimanche après la défaite de Tottenham 0-1 contre Manchester United.

Le buteur anglais a subi un contact à la cheville suite à un contact musclé avec le défenseur mancunien Phil Jones juste avant le coup de sifflet final. Si aucun diagnostic n’a encore été établi, la situation inquiète le coach des Spurs Mauricio Pochettino.

«Il a subi un tacle assez dur», a expliqué l’entraîneur argentin après la rencontre. «Ce n’était sans doute pas l’intention de Jones, mais Harry a été touché sérieusement. Sa cheville est gonflée et il ne peut pas marcher normalement. Espérons que cela n’aura pas d’autres conséquences. Nous effectuerons des examens à ce propos lundi. Si on devait se passer de lui, ce serait un coup dur pour nous car nous devons déjà faire sans Heung-Min Son à cause de la Coupe d’Asie (NDLR: Il va prochainement rejoindre la sélection sud-coréenne déjà engagée dans le tournoi).»

Avec 14 buts, Harry Kane partage la tête du classement des buteurs avec Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Mohamed Salah (Liverpool).