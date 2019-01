Charleroi a entamé 2019 comme il a achevé 2018: par une courte défaite à l’extérieur. Il n’y a rien d’alarmant à être battu de six points à Ostende (88-82), le septuple champion en titre, et à s’incliner sur le fil à Alost, une équipe ragaillardie par l’arrivée du duo américain Smith-Davis et le retour d’Amis.