Sans Nainggolan, l’Inter déroule et passe sans problème en 1/4 de Coupe d’Italie

Radja Nainggolan est resté sagement sur le banc dimanche lors du succès 6-2 de l’Inter face à Benevento (D2) en huitièmes de finale de Coupe d’Italie.

Les Lombards ont magnifiquement démarré la rencontre avec des buts de Mauro Icardi (3e, sur penalty) et Antonio Candreva (7e). Henrique Dalbert a ensuite permis aux siens de mener 3-0 avant la pause. En deuxième période, Lautaro Martinez a exploité deux assists d’Ivan Perisic (48e et 66e) alors que Benevento a sauvé l’honneur via Roberto Insigne (58e) et Filippo Bandinelli (74e). Dans les arrêts de jeu, Antonio Candreva a fait 6-2 en s’offrant un doublé personnel.

En quart de finale, les ‘Nerazzurri’retrouveront la Lazio de Jordan Lukaku et Silvio Proto qui avait battu Novara samedi.