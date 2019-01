Championnats de Belgique de cyclo-cross: première médaille pour Vanthourenhout chez les pros

«Je n’aurais pas pu faire mieux que cette troisième place», a estimé Michael Vanthourenhout dimanche au terme des championnats de Belgique de cyclo-cross à Kruisbeke.

«Wout van Aert et Toon Aerts étaient bien plus rapides que moi sur ce parcours éprouvant.»

Très régulier et constamment dans les meilleures positions ces dernières semaines, Vanthourenhout s’était hissé parmi les outsiders de ces championnats de Belgique. Il obtient finalement une troisième place, une première médaille dans ce rendez-vous pour celui qui avait décroché un titre mondial et européen chez les jeunes.

«Je peux m’estimer heureux avec ce résultat. Je termine à environ deux minutes des premiers et je ne pouvais pas obtenir plus. J’ai peut-être dépensé trop d’énergies au début. Ça roulait vraiment fort et je n’ai pas pu tenir le rythme des meilleurs. Il faut aussi dire que ce parcours était épuisant. C’était de plus en plus dur tour après tour et à la fin on devait davantage courir que rouler.»