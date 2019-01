P3: le choc pour Bossière, 13 buts entre Sclayn et Condrusien B, Pondrôme s'effondre

José Toyos et Sclayn ont signé une victoire très spectaculaire. ÉdA – 21735888824

La 19e journée de P3 namuroise s'est achevée ce dimanche. Découvrez les résultats majeurs.

P3A: Bossière s'adjuge le choc, partage spectaculaire à Rhisnes B

Le match au sommet entre Tamines B et Bossière a tourné à l'avantage de Bossière. Le leader s'est imposé 1-3 sur le pelouse taminoise et compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin.

Actuellement sur la troisième marche du podium, Grand-Leez B s'est imposé sur le même score à Ligny B (1-3). Derrière, Sauvenière a été contraint au partage par Rhisnes B au terme d'un match explosif (4-4).

De son côté, Saint-Germain a largement battu Auvelais (5-2), qui reste lanterne rouge de la série.

Le match prévu entre Bois-de-Villers et Profondeville B n'a lui pas été joué.

P3B: Sclayn s'impose 9-4, Gesves s'offre un bol d'air

Toujours invaincu et vainqueur face à Méan (3-0), Loyers B continue de caracoler en tête. Saint-Bernard reste en embuscade à deux points grâce à sa victoire probante à Boninne (1-5).

Sclayn a lui signé le carton du week-end en s'imposant 9-4 face au Condrusien B. Avec une moyenne d'un but toutes les 7 minutes, cettre rencontre a probablement dû ravir les supporters présents sur place. Quant à Leuze et Eghezée, ils se sont quittés dos à dos (1-1).

Le choc de bas de classement a souri à Gesves, vainqueur en déplacement à Lustin B (1-2). Un succès qui permet à Gesves de quitter la dernière place et de totaliser 12 points, tout comme son adversaire du jour.

P3C: Pondrôme chute lourdement, Denée sans pitié

Leader autoritaire depuis plusieurs mois, Pondrôme est retombé sur terre après sa lourde défaite à domicile contre Fraire (1-4). Pondrôme (41 points) ne compte plus qu'une unité d'avance sur Achêne et Somzée, faciles vainqueurs de Flavion B (6-0) et de Houyet (1-4).

Bioul et Denée se sont également montrés sans pitié pour leurs adversaires. Bioul l'a emporté contre Hastière (5-2) tandis que Denée a humilié Thy-le-Château sur son propre terrain en signant un cinglant 0-9.

En fond de classement, Rienne est sorti vainqueur de son duel face à Eprave (2-1). Rienne est désormais 13e à égalité avec Hastière.

