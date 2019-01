Georges Leekens file en Iran: son… 26e défi en 31 ans

Georges Leekens s’est lancé un nouveau défi. Long Couteau est le nouvel entraîneur du Tractor Sazi FC (Iran). Il s’agit de son… 26e mandat.

Quand s’arrêtera Georges Leekens? À 69 ans, Long Couteau vient de parapher son 26e contrat. L’ancien coach des Diables rouges file au Tractor Sazi FC, un club de la ville iranienne de Tabriz.

Depuis que Leekens a quitté l’équipe nationale le 14 mai 2012, il a connu sept nouvelles aventures. Il ne reste donc même pas un an dans un club.

Tractor Sazi have appointed 69 year old Belgian, George Leekens as their new manager. The former Belgium, Algeria and Tunisia manager will arrive in Tabriz with a new assistant manager. pic.twitter.com/bj3f0IfH9r