D3 B Amateurs: Stockay et Givry ne font pas de cadeau, Verlaine et Onhaye également vainqueurs

Les trois premiers s'imposent, facilement pour Givry et Stockay, un peu moins pour Verlaine. Onhaye prend la mesure de Meix.

Division 3B Amateurs

Oppagne – Stockay 0-3

Buts : Hansoulle (0-1, 10e), Lempereur (0-2, 56e), Clerbois (0-3, 63e)

Difficile de savoir ce qui se serait passé si Raskin, à la 40e, était parvenu à égaliser et qu’à la place, c’est le poteau qui renvoya son ballon. Car il aurait répondu au but d’Hansoulle à la 10e. Ce fut, sans doute, le tournant car Lempereur et Clerbois confirmaient la victoire de Stockay.

Condrusien - Givry* 1-5

Buts : Schinckus (0-1, 12e), Fondaire (0-2, 15e), Baillet (0-3, 52e), Lambrechts (1-3, 58e), Rémy (1-4, 60e), Schinckus (1-5, 81e)

Le match des extrêmes a confirmé la logique du classement puisqu’au bout d’un quart d’heure, Schinckus et Fondaire avaient déjà permis à Givry de mener 0-2. Baillet plantait le 3e à la 52e, peu avant que Lambrechts ne sauve l’honneur pour Condrusien car, deux minutes plus tard, Rémy inscrivait le 1-4. Schinckus clôturant le score à neuf minutes du terme.

Onhaye - Meix-Devant-Virton 2-0

Buts : Lambert (1-0, 40e), Delplank (2-0, 85e)

Cartes rouges : Arend, Blaise

Onhaye reprend par une victoire l’année. Lambert faisait 1-0, à la 40e. Meix perdait les pédales et deux joueurs coup sur coup. A neuf, il ne résistait pas longtemps, Delplank doublant l’avance et confirmant les trois points pour Onhaye.

Verlaine - Mormont 2-1

Buts : Hubeaux (1-0, 9e), Matafadi (1-1, 11e), Collée (Pen 2-1, 80e)

La rencontre a débuté pour les chapeaux de roue avec l’ouverture du score d’Hubeaux à la 9e. Néanmoins, Mormont revenait immédiatement par Matafadi à la 11e. Verlaine émergeait à dix minutes de la fin sur un penalty convertit par Collée.



Aywaille - Herstal 0-0