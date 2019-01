D3 A Amateurs: Braine domine Tournai, Tamines ne fait pas mieux qu'un nul à Ganshoren

Menés deux fois au score, les Taminois ne ramènent qu'un point de Ganshoren. Le derby Binche-Manage accouche d'un nul blanc alors que le Stade Brainois domine Tournai.

D3A Amateurs

Ganshoren - J Tamines 2-2

Buts : Van der Vennet (1-0, 2e), Martin (1-1, 15e), Ndayibanguste (2-1, 17e), Martin (2-2, 54e)

C’est à dix-sept minutes un peu folles et trois buts que les spectateurs présents ont assistés. Van der Vennet, après deux minutes, ouvrait la marque pour Ganshoren. Au quart d’heure, Martin remettait Tamines à niveau mais cette joie fût de courte durée puisqu’à la 17e, Ndayibanguste faisait 2-1. C’est encore Martin, à la 54e, qui permettait aux Taminois d’égaliser et revenir de Ganshoren avec un point.

Entente Binchoise - Ent. Manage 0-0

Carte rouge : Staes (Binche, 2j.)

Le derby du Centre qui se jouait finalement à Manage, puisqu’il y avait eu inversion à l’aller, suite à l’indisponibilité des infrastructures manageoises, a accouché d’un nul 0-0, bien que les Manageois finissent en supériorité numérique, suite à l’exclusion du Binchois, Staes.

Stade Brainois - Tournai 2-0

Buts : Nicaise (1-0 et 2-0, 39e et 52e)

C’est une surprise dans le résultat mais pas par rapport à ce qu’il s’est passé sur le terrain car les Brainois méritent amplement ce succès, suite à un doublé de Nicaise. Le Brainois a planté son premier but en fin de première mi-temps et son second, moins de dix minutes après la pause.

R. Symphorinois - Léo Uccle 2-2

Jette - Wavre Sports 1-2

Stockel - AQ Mons 0-2