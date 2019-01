Wouter Beke à Bart De Wever: «Pour collaborer, tu as besoin d’alliés»

«Pour collaborer, tu as besoin d’alliés»: c’est en ces termes que le président du CD&V, Wouter Beke, a réagi, lors du journal télévisé de VTM, au discours prononcé samedi, par le président de la N-VA, Bart De Wever.

À l’occasion de la réception de bons vœux de la formation nationaliste flamande, M. De Wever avait notamment affirmé que la N-VA voulait à nouveau gouverner après les élections. Il avait également remis sur la table le thème du confédéralisme cher à la Nieuw-Vlaamse Alliantie.

«Si tu veux collaborer, tu as besoin d’alliés. Tu ne peux pas retirer la prise du gouvernement et en même temps dire que tu veux diriger», lui a répliqué dimanche le président du CD&V, par media interposé.

Pour Wouter Beke, «tu ne peux pas non plus dire: nous voulons diriger sans le PS et de l’autre côté nous voulons introduire le confédéralisme. Cela ne va pas. J’ai quelque expérience de la réforme de l’État. Tu as besoin d’une majorité des deux tiers pour l’obtenir. Tu as besoin d’alliés du côté flamand et francophone. Au lieu de faire sauter des ponts, comme au cours des dernières semaines, ils feraient mieux d’en construire, s’ils pouvaient avoir vraiment l’intention d’en faire quelque chose».

Toujours selon Wouter Beke, la N-VA s’est mise en difficulté sur le plan des ambitions communautaires.

«C’est un peu comme vouloir grimper le mont Ventoux avec toute une équipe et en même temps crever ses propres pneus et ceux de ses coéquipiers», a-t-il illustré.