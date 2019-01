Le bel hommage d’Omar Sy et Pierre Niney aux pompiers décédés à Paris

À l’instar de nombreux citoyens, les acteurs français, Omar Sy et Pierre Niney, ont tenu à rendre hommage aux deux pompiers décédés lors de l’explosion à Paris.

Hier, une violente explosion a causé la mort de quatre personnes à Paris, dont celle de deux sapeurs-pompiers.

Pierre Niney et Omar Sy ont eu une pensée pour ces deux personnes décédées en faisant leur boulot.

Sur Twitter, Pierre Niney a eu une pensée pour les quatre victimes: «Pensées aux victimes et aux deux pompiers de la Brigade De Sapeurs Pompiers De Paris qui ont succombé. Plaçant comme tous les jours leur mission et leur devoir au-dessus de leur propre vie».

Pensées aux victimes et aux deux pompiers de la Brigade De Sapeurs Pompiers De Paris qui ont succombé. Plaçant comme tous les jours leur mission et leur devoir au dessus de leur propre vie. @PompiersParis #Héros pic.twitter.com/ZeTM39mv65 — Pierre Niney (@pierreniney) 12 janvier 2019

En publiant la photo des deux pompiers sur Twitter, Omar Sy parle d’un respect incommensurable et de deux héros: «Respect incommensurable pour ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Que Nathanaël & Simon, ces 2 jeunes mais si grands héros, puissent reposer en paix. Mes pensées et prières vont vers eux et leurs proches.»

Respect incommensurable pour ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.



Que Nathanael & Simon,

ces 2 jeunes mais si grands héros, puissent reposer en paix.



Mes pensées et prières vont vers eux et leurs proches. pic.twitter.com/gR2wwu8RKg — Omar Sy (@OmarSy) 12 janvier 2019